Son dakika haberi: "Kovid-19 savaşçıları" yeni yıla görevleri başında girdi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en ön saflarda yer alan filyasyon ekipleri, yeni yıla görevlerinin başında girdi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon ekibinde yer alan ebe Arzu Beşer, diş hekimi Seçil Dağlıoğlu ve sağlık memuru Bircan Açar, görevlerini yeni yıla girerken de özveriyle sürdürdü.

Evlerinden ve ailelerinden uzakta yeni yılı çalışarak karşılayan ekip, gerekli görülen vatandaşlara PCR tarama testi yapıyor.

Ekip, yılbaşında ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta koronavirüsün izini sürdü.

Ebe Arzu Beşer, görevini sürdürürken yeni yıla çocukları 2 yaşındaki Zeynep, 5 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşındaki Ayşe ile cep telefonuyla görüntülü görüşerek girdi.

Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla çocuklarından uzakta girmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının vatandaşların sağlığı için evlerinden, evlatlarından ve ailelerinden uzak kaldığını anlatan Beşer, "İnsanların sağlığı için yeni yıla ailelerimizden uzakta giriyoruz. Üzülüyoruz ama toplum sağlığı herşeyden önemli. İnşallah bu zorlu süreç de en kısa sürede bitecek. İnşallah koronavirüsün iyice azaldığı ve bittiği bir yıl temenni ediyoruz." diye konuştu.

"Yeni yıldan umutluyuz"

Diş Hekimi Seçil Dağlıoğlu ise yeni yıldan beklentilerinin ve umutlarının yüksek olduğunu dile getirdi.

Yeni yıla ailelerinden uzakta Kovid-19 ile mücadele ederek girdiklerini anlatan Dalıoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah sonraki yıllar daha farklı olur. Bu çabalarımızın, emeklerimizin sonucunu almış oluruz diye umuyorum. Ben de herkes gibi evimde, ailemle birlikte yemek yiyip, pasta kesip yeni yıla girmek isterdim ama bu sene böyle oldu. Yeni yıldan umutluyuz. İnşallah aşı etkin olur insanlar mesafe ve maske olayına dikkat eder ve biran önce salgından kurtuluruz, normal eski yaşantımıza olabildiğince hızla döneriz."

Bircan Açar da görevi nedeniyle yeni yılda ailesinden uzak kalmanın burukluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Yeni yılın inşallah 2020'den daha iyi olması umuduyla yaşıyoruz. İnşallah koronavirüs nedeniyle çektiğimiz zorlukları 2021'de çekmemeyi umut ediyoruz. Evimizde olsaydık çocuklarımız ile eğlenerek geçirecektik ama kısmet görev başına denk geldi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran