Son dakika haberi: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Son dakika haber: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 142 milyon 477 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 38 bini, iyileşenlerin sayısı 120 milyon 912 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 142 milyon 477 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 38 bini, iyileşenlerin sayısı 120 milyon 912 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 413 bine, Hindistan'da 15 milyon 271 bine, Brezilya'da 13 milyon 943 bine ve Fransa'da 5 milyon 296 bine yükseldi.

ABD'de aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Almanya'da, Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle 92 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 80 bin 6'ya çıktı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle Alman ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde daraldığını bildirdi.

Belçika'da Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla ocak ayında alınan gerekli olmayan seyahatleri yasaklama kararı bugün itibarıyla kaldırıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 vakalarında ve ölümlerinde ciddi artış görülen Hindistan'a 26 Nisan'da yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

Yunanistan, yaklaşan turizm sezonu öncesinde Kovid-19 ile mücadelede ülkeye girişlerde uygulanan 7 günlük zorunlu karantinayı bazı ülkeler için kaldırma kararı aldı.

İsviçre'de Kovid-19 kısıtlamaları bugünden itibaren geçerli olmak üzere gevşetildi. Federal hükümetin aldığı kararın ardından ülkenin ikinci büyük kenti Cenevre'de restoran, kafe ve barların terasları ve açık alanları halka hizmet vermeye başladı.

İtalya'da bir grup küçük işletme sahibi, ülkenin ana arterlerinden olan A1 otoyolunu trafiğe kapatarak, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri protesto etti.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından Avrupa Birliği'nin (AB) 100 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Ürdün hükümeti, 10 Mart'tan bu yana aldığı hafta sonu (cuma günü) kapsamlı sokağa çıkma yasağına, cuma namazı için istisna getirdi. Bakanlar Kurulunda alınan kararda, vatandaşların yürüyerek camilere gitmelerine ve bir saat içerisinde cuma namazını salgından korunma esaslarına uymak kaydıyla eda etmelerine izin verildiği belirtildi.

İran'daki Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesud Merdani, ülkesindeki hastanelerde yoğunluk nedeniyle Kovid-19 servislerinde yer kalmadığını belirtti.

Peru'ya Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan Kovid-19 aşısından 276 bin doz aşı getirildi.

Japonya'nın Tokyo ile Osaka kentlerinde artış trendi gösteren Kovid-19 vakaları karşısında olağanüstü hal (OHAL) çağrısı yapılacağı bildirildi.

İsrail yönetimi, 2022 yılında Kovid-19 aşısı satın almak için Pfizer firmasıyla anlaşma imzaladığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), salgına karşı alınan ek tedbirler bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Buna göre, bugünden itibaren 26 Nisan'a kadar hafta içi ve cumartesi 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Malavi'de, Kovid-19 ile mücadele fonlarını amacı dışında kullandığı gerekçesiyle Çalışma Bakanı Ken Kandodo görevinden uzaklaştırıldı, çok sayıda hükümet yetkilisi de gözaltına alındı.

Filipinler'de sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısı uygulanan gençlerde kanda pıhtılaşma tespit edilmesinin ardından kullanımına ara verilen bu aşının, 60 yaş altındakilere yeniden uygulanmaya başladığını açıkladı.

Bangladeş Kamu Yönetiminde Sorumlu Devlet Bakanı Ferhat Hüseyin, son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle 22-28 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Kuveyt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı, ramazan sonuna kadar uzatıldı.

Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının salgın bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

Dünya Bankasının, salgınla mücadele kapsamında Gambiya'ya 8 milyon dolarlık kredi paketini daha onayladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija