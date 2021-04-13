Son dakika haberi... Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitiren gazeteci sayısı 1000'i geçti
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Son dakika haberi... Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitiren gazeteci sayısı 1000'i geçti

Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitiren gazeteci sayısı 1000'i geçti

Son dakika haberleri: İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 1000'den fazla gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana 1000'den fazla gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

PEC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın döneminde günde ortalama 2,5'ten fazla gazeteci Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Kovid-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar en az 1060 gazetecinin yaşamına mal oldu.

Salgında en çok gazeteci ölümü 19 ülkede 611 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya'da 17 ülkede 183, Avrupa'da 19 ülkede (Türkiye ve Rusya dahil) 167, Afrika'da 16 ülkede 52 gazeteci ve Kuzey Amerika'da 2 ülkede 47 virüs nedeniyle öldü.

Brezilya'da 172, Peru'da 138, Meksika'da 93, Hindistan'da 63 ve İtalya'da ise 51 gazeteci yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Türkiye'de ise 22 gazetecinin Kovid-19'a yenik düştüğü kaydedildi.

Öte yandan, PEC, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıpların Kovid-19 salgını nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısını yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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