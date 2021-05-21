Son dakika haberi: Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu

Son dakika haberi: Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 2020 yılında, 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme yol açtığını bildirdi.

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 2020 yılında, 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme yol açtığını bildirdi.

ABD merkezli United Press International'ın haberine göre, geçen yıl 29 varlıklı ülkede, tahminen 979 bin fazladan can kaybı yaşandı.

"Fazladan ölümler", belirli bir zaman diliminde beklenenin üzerindeki can kaybı sayısını ifade ederken ölüm sayılarının en yüksek olduğu 5 ülke 458 bin ile ABD, 94 bin 400 ile İngiltere, 89 bin 100 ile İtalya, 84 bin 100 ile İspanya ve 60 bin 100 ile Polonya oldu.

İngiliz BMJ dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, sadece Yeni Zelanda, Norveç ve Danimarka'da Kovid-19'a bağlı fazladan ölüm görülmedi.

Söz konusu 29 ülkedeki fazladan ölümler, büyük ölçüde 75 yaş ve üstü kişilerde görülürken bunu 65-74 yaş grubu izledi.

15 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ölümler, ülkelerin çoğunda beklenen seviyelerde seyrederken bazı ülkelerde beklenenden daha düşük seviyelerde kayda geçti.

Ülkelerin çoğunda, erkeklerde fazladan ölüm oranlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu ve bu farkın yaşla birlikte artma eğiliminde olduğu gözlendi. Ancak ABD'de, kadınlar arasındaki fazladan ölüm oranının, 85 yaş ve üstü erkeklerden daha yüksek olduğu belirlendi.

Oxford Üniversitesi Nüfus Sağlığı Bölümünden Nazrul İslam ve meslektaşları, verilerin, Kovid-19 salgınının toplam ölüm oranı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri hakkında önemli bilgileri ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
Biden İsrail ve Mısırlı yetkililerin kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini...
Son dakika haber! ABD Başkanı Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze'de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini...
Akdeniz'de kriz büyüyor! Bir göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu
Akdeniz'de kriz büyüyor! Bir göçmenin cansız bedeni kıyıya vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Engin Akyürek Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 13:00:24. #1.13#

title