Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi
07.12.2020 01:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 02:05
Son dakika haberlerine göre Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler Göstericilerin tartışması Göstericilerin maske yakması NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina sürecine karşı protesto gösterisi düzenledi.
Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler
Göstericilerin tartışması
Göstericilerin maske yakması NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina sürecine karşı protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol