Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi

07.12.2020 01:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 02:05

Son dakika haberlerine göre Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler Göstericilerin tartışması Göstericilerin maske yakması NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina sürecine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler

Göstericilerin tartışması

Göstericilerin maske yakması NEW YORK - ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina sürecine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi
Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi
Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi
Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)
Son dakika haberleri | Polis Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriye müdahale etti (3)
Kovid-19 önlemlerine uymayıp tutuklanan bar sahibine destek gösterisi
Kovid-19 önlemlerine uymayıp tutuklanan bar sahibine destek gösterisi
'Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı' başlıklı haberimizde sehven yer alan 'Türkiye'den gelen vatandaşların' ifadesini çıkartarak yeniden...
"Bulgaristan'da Kovid-19 önlemleri artırıldı" başlıklı haberimizde sehven yer alan "Türkiye'den gelen vatandaşların" ifadesini çıkartarak yeniden...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Yaşar Güler Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Ünlü Sezen Aksu Pelin Karahan Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Erol Bulut Caner Erkin Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aydın Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 02:05:34. #1.15#
title