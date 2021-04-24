Son dakika haberi! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 49, Irak'ta 43 hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 49, Irak'ta 43 hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 49, Irak'ta 43 hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Ürdün'de 49, Irak'ta 43 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, Ürdün'de 49, Irak'ta 43 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybettiği, 1259 yeni vaka kaydedildiği, 3 bin 340 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 563'e, vaka sayısının 700 bin 423'e, iyileşenlerin sayısının ise 664 bin 772'ye yükseldiği kaydedildi.

-Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 6 bin 967 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 959 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Salgında can kaybının 15 bin 217'ye, vaka sayısının 1 milyon 24 bin 418'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 897 bin 966 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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