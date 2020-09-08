Son dakika haberi! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 kişi öldü
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Son dakika haberi! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 kişi öldü
08.09.2020 08:29 | Son Güncelleme: 08.09.2020 08:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1133 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 72 bin 775'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 75 bin 809 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 280 bin 422'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 323 bin 950 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Brezilya

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 3'üncü ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 310 kişi hayatını kaybetti.?

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 310 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 126 bin 960'a, vaka sayısı da 10 bin 273 artarak 4 milyon 147 bin 794'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 857 bin 330 vaka ve 31 bin 377 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 355 bin 564 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 223 artarak 67 bin 781'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 486 artışla 637 bin 509'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 446 bin 715 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

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