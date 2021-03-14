Son dakika haberi... Kovid-19'la mücadele eden meslektaşlarına bağlama çalarak moral veriyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Şenol Biçer, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kahramanca görev yapan meslektaşlarına bağlama çalarak moral vermeye çalışıyor.

Çocukluk yaşlarındaki bağlama tutkusunu doktor olduktan sonra gerçeğe dönüştüren Biçer, Kovid-19'la mücadelede en ön safta görev yapan mesai arkadaşlarına boş vakitlerinde bağlama çalıyor.

Doktor ve hemşirelerin dinlendikleri odalarda bağlama çalan Biçer'e mesai arkadaşları da türkü söyleyerek eşlik ediyor.

Sağlık çalışanları, yoğun geçen Kovid-19'la mücadelelerinde müzik dinletisiyle bir nebze de olsa moral buluyor.

Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşık olduğu Türk halk müziği ve bağlama ile ilgilendiğini söyledi.

Saz çalma isteğinin çocukluk yıllarında başladığını ifade eden Biçer, şöyle konuştu:

"Tıp fakültesi öğrencisi olmak gerçekten zor. Bu nedenle kendinize vakit ayırmanız pek mümkün olmuyor. Uzmanlık sınavlarına hazırlanmanızdan tutun, asistanlık döneminiz ve akademik kariyeriniz yorucu bir süreç. Ben doçent olduktan sonra nispeten yoğunluğum biraz daha azalınca hayalini kurduğum bağlama çalma ile ilgili özel kişilerden dersler aldım ve kendimi geliştirdim."

Biçer, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının çok yıprandığını belirterek, bu süreçte bazı meslektaşlarını da kaybettiklerini hatırlattı.

Herkesin yoğun geçen hayatında bir şeylerle meşgul olarak deşarj olduğuna işaret eden Biçer, "Kimisi doğada yürür, kimileri televizyonda maç seyreder, kimileri de yürüyüş yapar. Ancak müzik insanları sakinleştirmesi ve kendini revize etmesi açısından gerçekten çok değerli bir terapi yöntemidir. Ben de müzikle ilgileniyorum." dedi.

Biçer, Kovid-19 ile mücadelede yaşanan yoğunluk nedeniyle meslektaşlarıyla çok sık bir araya gelemediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fırsat bulduğumuz zaman 10-15 dakika bile olsa küçük bir kaçamak yaparak arkadaşlarımızla sohbet niteliğinde bağlama çalıyorum. Biz bunu bir muhabbet ve deşarj aracı olarak kullanıyoruz. Sonuçta mutlu oluyoruz. Buradan çıktığımızda zaman işimizi güler yüzle yapabiliyorsak demek ki bu müzik çok değerli bir şey."

"Müzikle beslenerek kendimizi hastalara karşı motive etmeye çalışıyoruz"

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Pınar Baysal Karakeçeli ise salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, "Bizler bu zor zamanlarda yoğunluk nedeniyle çok fazla olmasa da ara ara bir araya geldiğimizde müzikle beslenerek kendimizi hastalara karşı motive etmeye çalışıyoruz. Hocamızın çaldığı bağlamaya söylediğimiz türkülerle eşlik etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ebe Melek Gülakar da yoğun iş temposunda zaman zaman Biçer'in çaldığı bağlamaya türküyle eşlik edip, motivasyonlarını artırarak ruhlarını dinlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir