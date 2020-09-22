Son dakika haberi! Kovid-19 karantinasına uymayan 3 kişiye para cezası
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Son dakika haberi! Kovid-19 karantinasına uymayan 3 kişiye para cezası

Son dakika gündem haberi: Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Son dakika haberi! Kovid-19 karantinasına uymayan 3 kişiye para cezası
22.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:04

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce aralarında çay bahçeleri, kafeler, spor salonları, nikah salonları, kuaförler ve camiler gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 459 nokta denetlendi.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetimler gerçekleştirdi.

Kovid-19 testleri pozitif ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı belirlenen 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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