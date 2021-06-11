Son dakika haberi... Kovid-19 ile mücadelenin en etkili silahı aşılar hastane ve ASM'lere özenle taşınıyor

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için geliştirilen BioNTech aşıları, illerdeki sağlık müdürlüklerinden özel araç ve çantalarla soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine taşınıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için geliştirilen BioNTech aşıları, illerdeki sağlık müdürlüklerinden özel araç ve çantalarla soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine taşınıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünde sıfırın altında 80 derecelik dolaplarda saklanan aşılar, hastane ve aile sağlığı merkezlerindeki (ASM) randevu sayısına göre günlük olarak sevk ediliyor.

Özel soğutuculu taşıma araçları ve çantalarda merkezlere getirilen aşılar, burada da 2 ila 8 derecede saklanıyor.

ASM ve hastanelerdeki dolaplarda 30 gün muhafaza edilebilen aşılar, açıldıktan sonra vatandaşlara 6 saat içinde uygulanıyor.

Kırklareli'nde aşıların soğutuculu araç ve çantalarla taşınma süreci AA ekibince görüntülendi.

İldeki aşı dağıtım ve soğuk zincir sorumlusu İskender Koza, yaptığı açıklamada, sevkiyatın soğuk zincirin kırılmaması için büyük özenle gerçekleştirildiğini söyledi.

İlde aşı taşımada kullanılan 2 özel araç olduğunu dile getiren Koza, şöyle devam etti:

"Soğuk hava depomuzdan alarak aşı nakil aracımıza koyup son nokta hastanelere, ASM'lere teslimini yapıyoruz. Bununla birlikte hastanelerimizde, ASM'lerimizde, özel hastanelerimizde aşı takip sistemleri mevcut. Aşının 7 gün 24 saat sıcaklığını, soğukluğunu takip eden bir sistem bu. Havaların ısınması bizi çok etkilemiyor. Bizim aşı nakil kaplarımız var. Araçlarımızın da hepsi özel araçlar. Aşıyı araca taşımadan önce dolapta 2-8 dereceyi sağladıktan sonra araca naklini sağlıyoruz."

"Aşı demek sağlık demek"

Kırklareli Toplum Sağlığı Merkezinde soğuk zincir deposu sorumlusu Alise Özden de aşıları ellerinden geldiğince en hızlı şekilde taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Aşıları teslim ettikten sonra büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Özden, "Ne kadar çok vatandaşımıza ulaşabilirsek o kadar daha çok hizmet vermiş oluruz. Elimizden geleni severek ve isteyerek yapacağız her zaman için. Süreç zor geçiyor. Sıkıntılı bir süreç. Herkese hizmet vermek, ulaşmak çok sorumluluk isteyen bir şey. Herkese ayrı ayrı anlatmaya çalışıyoruz, vatandaşla da iletişime geçmeye çalışıyoruz. Herkes aşısını olmalı. Aşı demek sağlık demek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran