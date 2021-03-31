Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Koronavirüsü korkuyla geçirdik"
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Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Koronavirüsü korkuyla geçirdik"

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Koronavirüsü korkuyla geçirdik'

Bir son dakika haberine göre Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden beri özveriyle çalışan ve bu süreçte yakalandıkları hastalığı yenerek görevlerinin başına dönen doktor ve hemşireler yaşadıkları zorlukları anlattı.

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Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden beri özveriyle çalışan ve bu süreçte yakalandıkları hastalığı yenerek görevlerinin başına dönen doktor ve hemşireler yaşadıkları zorlukları anlattı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'nde görevli Dr. Sinem Yetimoğulları, bir süre önce hastanede Kovid-19'a yakalandı.

İlaç tedavisi uygulayıp evde 10 gün karantinada kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Yetimoğulları, AA muhabirine, hastalığı boyunca çok zor bir süreç geçirdiğini söyledi.

Yetimoğulları, eşiyle birlikte yüksek ateş, eklem ağrısı, tat ve koku kaybı yaşadıklarını, yoğun bakımdaki görüntülerin kendi başlarına da gelebileceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler gözünün önüne geldikçe bu endişelerinin daha da arttığını vurgulayan Yetimoğulları, "Zor bir süreç, her an solunum sıkıntısı olacak mı, hastalarda gördüğümüz kötü şeyler başımıza gelecek mi diye düşündük. Yoğun bakım görüntüleri gözümüzün önüne geldi. Koronavirüsü korkuyla geçirdik." dedi.

Yetimoğulları, herkesin bu hastalıktan korunma yollarını öğrendiğini ancak uygulama konusunda problemler yaşandığını dile getirdi.

Toplu taşıma araçlarında ve dışarıda sosyal mesafe kuralının tam olarak uygulanmadığına işaret eden Yetimoğulları, şöyle konuştu:

"Kovid-19 tedbirlerini eksiksiz uygulamalıyız. Maske ile korunmada da tek kat maske mutant virüsler için yeterli değil. Çift kat maske kullanmamız gerekiyor. Yeni mutasyon türleri çok daha fazla bulaşıcı. Hastalıkta ağır seyirler görüyoruz. Dışarıda maske çıkarılıyor, el hijyeni iyi yapılmıyor ya da maskeyi doğru kullanmada sıkıntılar var. Günlük olarak maske değişimi olmuyor, nemli ve kirli maskeler tekrar kullanılıyor. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor."

"Salgını atlattıktan sonra geri dönmek daha korkutucuydu"

Yoğun bakım servisinde görevli hemşire Görkem Kaplıca, nöbeti esnasında bir sağlık çalışanının annesinin, gözlerinin önünde nefes darlığı çekerek yaşamını yitirdiğini anlattı.

Bu olaydan sonra Kovid-19'un kendisine daha korkutucu geldiğini belirten Kaplıca, "Bir hafta sonra ben de salgına yakalandım. Aileme bir şey taşımış mıyım diye düşünürken ailem de koronavirüs oldu. Annem onkoloji hastası, çok şükür ki korkulan şey gerçekleşmedi." dedi.

Kaplıca, yoğun bakım servisinde bazı kişilerin hastalığı çok kötü geçirdiğine şahit olduğunu ifade ederek, "Ben, grip benzeri semptomlarla atlattım. Sonrasında uzun bir süre eklem ağrılarım devam etti. Salgını atlattıktan sonra geri dönmek daha korkutucuydu. Tekrar olur muyum korkusunu yaşamaya başladım." diye konuştu.

Kovid-19 servisinde görevli hemşire Uğur Tarkun ise bel, sırt ağrısı ve ateş belirtileri nedeniyle yaptırdığı testinin pozitif çıktığını söyledi.

Evde ilaç tedavisiyle hastalığı atlattığını anlatan Tarkun, şunları kaydetti:

"Karantinada kalmak ruhsal olarak zorlayabiliyor. Sevdiğimiz inanlara bulaştırma riski var. Hem psikolojik hem de fiziksel açıdan zorlu bir süreç geçirdim. Koronavirüs ilaçlarının kullanımıyla ilgili bazı vatandaşlar tereddütte kalıyor. İlaçların bize faydası var. İlaçlar bunu daha kolay atlatmayı sağlıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım ama insanlar buna uymuyor. Bizler savaşıyoruz, sevdiklerimizle görüşemiyoruz, ailemizle rahat vakit geçiremiyoruz. Onun için herkesin kurallara uymasını rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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