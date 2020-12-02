Son dakika haberi | Kovid-19, görme engellilerin yaşamına yeni zorluklar getirdi
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Son dakika haberi | Kovid-19, görme engellilerin yaşamına yeni zorluklar getirdi

02.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:08

Son dakika haberleri... Görme engelli öğretmen Ceyhun Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının engellilerin yaşantılarına yeni zorluklar getirdiğini belirterek, "Yolun karşısına geçmek için yardım istediğimizde mecburen sosyal mesafe kuralına uymamış oluyoruz.

Görme engelli öğretmen Ceyhun Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının engellilerin yaşantılarına yeni zorluklar getirdiğini belirterek, "Yolun karşısına geçmek için yardım istediğimizde mecburen sosyal mesafe kuralına uymamış oluyoruz. Yardım istediğimiz kişinin koronavirüs taşıyıp taşımadığını, virüslü biriyle temas edip etmediğini bilmiyoruz." dedi.

Ankara Batıkent Lisesi'nde 10 yıldır tarih öğretmenliği yapan Demir, görme engelli birey olarak Kovid-19 sebebiyle karşılaştığı zorlukları AA muhabirine anlattı.

Engellilerin günlük yaşamlarını idame ettirebilmek için zaman zaman yardım istemek zorunda olduklarına işaret eden Demir, bu nedenle Kovid-19'a maruz kalma risklerinin sağlıklı bireylere göre daha fazla olduğunu söyledi.

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Demir, görme engellilerin dışarıya çıktıklarında yolun karşısına geçmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Kovid-19 süreci yaşantımıza yeni zorluklar getirdi. Mesela, yolun karşısına geçmek için yardım istediğimizde mecburen sosyal mesafe kuralına uymamış oluyoruz. Yardım istediğimiz kişinin koronavirüs taşıyıp taşımadığını, virüslü biriyle temas edip etmediğini bilmiyoruz. Bu anlamda hem kendimizi hem de karşı tarafı riske atıyoruz." diye konuştu.

Görme engellilerin kullanacakları eşya ve cihazları elle dokunarak bulduklarını anımsatan Demir, şunları kaydetti:

"Eşya ve cihazları el yordamıyla arayarak bulmamız, yüzeylerle temasımızı artırıyor. Örneğin, masanın üstünde duran bir eşyayı bulmak için elimizle bütün masayı kontrol etmemiz gerekiyor. Bu da risk oluşturuyor. Çünkü bizden önce aynı masayı başka kişiler de kullanıyor. Okulda ders verirken bu durumu çok yaşıyordum."

"Bazı engel gruplarındakilerin idari izinli sayılmaları faydalı olacaktır"

Demir, görme engelliler gibi bazı engel gruplarındaki çalışanların da Kovid-19 sürecinden yoğun şekilde etkilendiğini aktararak, "Bazı engel gruplarındaki çalışanların istedikleri takdirde idari izinli sayılmalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela görme engelliler, bulaşmanın yüksek olduğu ortamlara girdiğinde, hem kendileri virüs riskine maruz kalıyor hem de çevreye bu virüsü daha çabuk bulaştırabiliyorlar. Çünkü bizim her işimiz elle dokunma ve kontrol etme yoluyla gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Koronvirüsle mücadelede sürecinde 60 yaş üstü memurların idari izinli sayıldıklarını belirten Demir, engellilerin de idari izin kapsamına alınmasını istedi.

Son dakika haberi | Kovid-19, görme engellilerin yaşamına yeni zorluklar getirdi
Son dakika haberi | Kovid-19, görme engellilerin yaşamına yeni zorluklar getirdi
Son dakika haberi | Kovid-19, görme engellilerin yaşamına yeni zorluklar getirdi
Son dakika haberi | Kovid-19, görme engellilerin yaşamına yeni zorluklar getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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