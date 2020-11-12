Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri
12.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:13
Bir son dakika haberine göre Caddelerden görüntü Polis ekiplerinin araç sürücülerine ve yayalara Kovid-19 denetimi yapması Ekiplerin esnafı bilgilendirmesi KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Caddelerden görüntü
Polis ekiplerinin araç sürücülerine ve yayalara Kovid-19 denetimi yapması
Ekiplerin esnafı bilgilendirmesi
KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve yolculara maske takmaları, sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
İş yerlerini denetleyen ekipler, vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz