Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri

Bir son dakika haberine göre Caddelerden görüntü Polis ekiplerinin araç sürücülerine ve yayalara Kovid-19 denetimi yapması Ekiplerin esnafı bilgilendirmesi KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.