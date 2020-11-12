Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri
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Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri

12.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:13

Bir son dakika haberine göre Caddelerden görüntü Polis ekiplerinin araç sürücülerine ve yayalara Kovid-19 denetimi yapması Ekiplerin esnafı bilgilendirmesi KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Caddelerden görüntü

Polis ekiplerinin araç sürücülerine ve yayalara Kovid-19 denetimi yapması

Ekiplerin esnafı bilgilendirmesi

KİLİS - Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve yolculara maske takmaları, sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İş yerlerini denetleyen ekipler, vatandaşları salgına karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları için uyardı.

Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri
Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri
Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri
Son dakika haberi | Kovid-19 denetimleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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Kovid-19 denetimleri
Kovid-19 denetimleri yapıldı
Kovid-19 denetimleri yapıldı
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