Son dakika haberi | Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 730 kişi öldü
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Son dakika haberi | Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 730 kişi öldü

14.10.2020 08:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 08:28
Son dakika haberi | Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 730 kişi öldü

Son dakika haberler... Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 730 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bin 586'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 63 bin 509 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 239 bin 389'a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 301 bin 927 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2inci ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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