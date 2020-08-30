Son dakika haberi... Kovid-19 Avrasya ülkelerinde etkisini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Kovid-19 Avrasya ülkelerinde etkisini sürdürüyor

Son dakika gündem haberi: NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Son dakika haberi... Kovid-19 Avrasya ülkelerinde etkisini sürdürüyor
30.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:19

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 296 artarak 36 bin 700'e, ölü sayısı 2 artışla 992'ye çıktı.

365 kişinin taburcu olmasıyla sağlığına kavuşanların sayısı 25 bin 504'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam vaka sayısı 8 artarak 1879'a yükseldi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 31 binden fazla kişi gözaltında tutuluyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 164 artarak 71 bin 687'ye, ölü sayısının 5 artışla 676'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 245 kişi sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının sayısının 70 bin 452 olduğu kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 559 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 36 bin 309'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 127 artarak 33 bin 703'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 531 oldu.

Bugüne kadar 917 bin 27 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 75 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 121 artarak 41 bin 424'e, ölü sayısının 2 artarak 313'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 296 artarak 38 bin 655'e çıktığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 456 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Gürcistan

Gürcistan Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin korumasında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından izole edildiği belirtildi.

Açıklamada, Talakvadze ile ailesine yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 1510 kişinin hastalığa yakalandığı ülkede 1221 hasta iyileşmişti.

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 5 bin 524 kişi karantinada, 221 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu 3. Sayfa
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi Yaşam
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, 'Şeytana uydum' dedi 3. Sayfa
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Magazin
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi 3. Sayfa
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Başakşehir'de etrafa ateş açan şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı
Başakşehir'de etrafa ateş açan şüpheli ikna edilerek gözaltına alındı
G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü
G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Ziya Selçuk Faik Öztrak Fatih Dönmez
Magazin Alişan Ezgi Mola Onur Saylak Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Futbolcu Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Kovid-19 Avrasya ülkelerinde etkisini sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 18:22:25. #1.15#
title