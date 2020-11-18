Son dakika haberi | Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserlik dolayısıyla Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Son dakika haberi | Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserlik dolayısıyla Avrupa borsaları yükselişle kapandı

18.11.2020 20:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:54
Son dakika haberi | Kovid-19 aşısına ilişkin iyimserlik dolayısıyla Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 artışla 390,54 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 6.385,24 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 13.201,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52'lik artışla 5.511,45 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87'lik yükselişle 21.622,66 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,04'lük yükselişle 1,187 seviyelerinden işlem gördü.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve buna paralel gündeme gelen tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırmasına karşın, aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmelerle Avrupa borsalarında endeksler pozitif bir seyir izledi.

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının risk altındaki gruplara acil tatbiki için birkaç gün içinde FDA'ya başvurulacağı ve dünya genelindeki diğer ilgili kurumlarla da veri paylaşımı yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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