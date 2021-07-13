Son Dakika | Koşukavak: "Transfer hareketliliği devam ediyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Koşukavak: "Transfer hareketliliği devam ediyor"

Son Dakika | Koşukavak: 'Transfer hareketliliği devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak takımda transfer hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak takımda transfer hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, yeni lig hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde toplanan sarı-kırmızılı takım, düz koşunun ardından teknik çalışma yaptı.

Koşukavak: "Transfer hareketliliği devam ediyor"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımda transfer hareketliliğinin devam ettiğini söyleyerek, "3 oyuncumuz daha geldi. Transfer hareketliliği devam ediyor. Yerli oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü federasyonun getirdiği kuralı biliyorsunuz. Şu gün itibariyle o kural geçerli. Değişir veya değişmez, onları bilemiyoruz ama bize verilen kural üzerinden hareket etmek durumundayız. Çünkü sahada 8 yabancı, 3 yerli oyuncu olması gerekiyor. Yerli oyuncu girip, yerli oyuncu çıkacak. Bizde oraya bir takviye yapacağız. Hazırlık maçlarından sonrada daha acil bir şey çıkarsa yönetimi le konuşup oralara da bir şeyler yaparız" ifadelerini kullandı.

Fikstüre değinen Koşukavak, "O bizim için çok önemli. İnşallah hayırlı bir fikstür olur. Kayserispor, herkesin de bildiği gibi uzun zamandır bir iskeleti olmadan ligde mücadele ediyor. Bir Sivas gibi değil. O yüzden sürekli bir omurga oluşturma derdinde olan bir takım var. Takımda sürekli sirkülasyonlar olmuş. Fikstür için kritik dememin sebebi budur. Çünkü bu işler biraz zaman oluyor. 5. Olacağız, 3. Olacağız gibi söylemler olmuyor. Futbolun gerçekleri var. Ön görülemez yerleri var. Saha içi var, orada gerçekler ve rakip var. Ligin zorluk derecesi yüksek. O yüzden bu akşam ki kura inşallah iyi bir kura olur. Geçen sezon son 20 günde Allah beni utandırmadı. İnşallah bu sezonda da yapabiliriz ama bunlar zaman ve süreç ile olacak işler. Daha aklıselim, daha sağlıklı, daha uzun, orta ve kısa vadeli olması yarışmacı bir takım olmayacak anlamını taşımaz. Yarışmak zorundasınız. Çünkü 4 takımın küme düştüğü bir ligden bahsediyoruz. Bir tehdit var. Hem yarışıp hem de gelecek sezonların kadrolarını inşa etmek doğru olanıdır" diye konuştu.

Bernard Mensah ile ilgili sorulan bir soruya Koşukavak, "Devam edecek ki burada. Onun bir transferi söz konusuydu. Herhalde gerçekleşmedi. Şu anda burada. Onunla birebir konuşunca daha net şeyler söyleyebilirim ama şuan kendisi ile görüşmedim" diye cevap verdi.

(Ali Göç/İHA)

Son Dakika | Koşukavak: 'Transfer hareketliliği devam ediyor'
Son Dakika | Koşukavak: 'Transfer hareketliliği devam ediyor'
Son Dakika | Koşukavak: 'Transfer hareketliliği devam ediyor'
Son Dakika | Koşukavak: 'Transfer hareketliliği devam ediyor'
Son Dakika | Koşukavak: 'Transfer hareketliliği devam ediyor'
Son Dakika | Koşukavak: 'Transfer hareketliliği devam ediyor'
Son Dakika | Koşukavak: 'Transfer hareketliliği devam ediyor'
Son Dakika | Koşukavak: 'Transfer hareketliliği devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Melisa Döngel
Spor Balotelli Arda Turan Erol Bulut Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Koşukavak: "Transfer hareketliliği devam ediyor" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:41:36. #1.15#

title