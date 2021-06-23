Son dakika haberi | Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret
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Son dakika haberi | Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret

Son dakika haberi | Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, ATO'yu ziyaretinde Kosova'nın kalkınmasını hızlı ve sağlam yapabilmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu süreçte Türkiye'yi hep yanlarında gördüklerini söyledi. Bakan Damka, halihazırda Türk şirketlerinin Kosova'da havalimanı ve enerji alanlarında yatırımları bulunduğunu, Ziraat Bankası, İş Bankası ve TEB'in de Kosova'da hizmet verdiğini belirtti. Türkiye'nin desteğinin devam etmesi arzusunda olduklarını söyleyen Damka, "Türkiye, Kosova'nın savaş sırasında da, sonrasındaki yapılanma sürecinde de, kalkınma sürecinde de yanında olduğunu her zaman hissettirdi. Şimdi bunun devamını getirmek arzusundayız. Genç bir ülke olarak her zaman desteğe ihtiyacımız var. Sizlerden destek gördüğümüz sürece sırtımız yere gelmez" dedi.

ATO Başkanı Baran ise, Kosova'nın da içinde yer aldığı Balkanlar'ın Türkiye'nin ekonomik ve siyasi politikaları açısından özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Kosova'nın bağımsızlığı ve ekonomik gelişimi, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan yolu Balkanlar'daki barış ve istikrarın temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Coğrafi yakınlığa, Türk nüfusunun yoğunluğuna ve ilişkileri geliştirme niyetine rağmen Kosova ile Türkiye arasındaki ticaretin istenen seviyeye ulaşamadığına dikkat çeken Baran, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hala milyon dolar düzeyinde seyrediyor. Bu rakamla yetinmek mümkün değil. Ticaretimizi en kısa sürede milyar dolar düzeyine ulaştırmak için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız" dedi.

Görüşmede ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ülkü Karakuş, Adem Ali Yılmaz, Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Halil İlik, Nuh Acar ile eski ATO Yönetim Kurulu Üyesi Hıfzı Kuruşa da yer aldı. - ANKARA

Son dakika haberi | Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret
Son dakika haberi | Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret
Son dakika haberi | Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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