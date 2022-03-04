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Son dakika haberi... Köseli'de kent meydanı çalışması başladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... Köseli'de kent meydanı çalışması başladı

Son dakika haberlerine göre Köseli Belediyesi, belde merkezine kazandırılacak kent meydanı için çalışmalara başladı.

Köseli Belediyesi, belde merkezine kazandırılacak kent meydanı için çalışmalara başladı.

Köseli Belde Belediyesi, örnek olacak bir çalışmayı beldede yaşayan halka kazandırmak için 4 bin 500 metrekarelik alanda kent meydanı çalışmasını başlattı. Köseli Belde Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, verdikleri sözleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz açıklamasında; "Sözlerimiz arasında kent meydanı projemiz yer almaktaydı ve bugün itibariyle bu projemizi hayata geçirmeye başladık. Kent meydanı projemi 4 bin 500 metrekare alanda olacak. Çocuk oyun alanları, ailelerin vakit geçirebilecekleri kamelyalar, yeşil alanlar yer alacak" dedi - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Politika

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