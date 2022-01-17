Son dakika haberi... Koruma ve bakım hizmeti alan çocuklar eğlenceye doydu - Haberler
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Son dakika haberi... Koruma ve bakım hizmeti alan çocuklar eğlenceye doydu

Son dakika haberi... Koruma ve bakım hizmeti alan çocuklar eğlenceye doydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Erzincan'da Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencileri tarafından koruma ve bakım hizmeti veren kuruluşlardaki kız çocuklarına etkinlik düzenledi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencileri tarafından koruma ve bakım hizmeti veren kuruluşlardaki kız çocuklarına etkinlik düzenledi.

KYK Kız Yurdu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda palyaço kılığına giren diş hekimi öğrencileriyle çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Düzenlenen programda animasyon film gösterisinin yanı sıra sandalye kapmaca oyunu oynandı. Daha sonra öğrenciler ve çocuklar hep birlikte pasta kesti. Katılımcılara hediyeler verildi.

Düzenlenen etkinlikle güzel vakit geçiren çocuklar Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencilerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Son dakika haberi... Koruma ve bakım hizmeti alan çocuklar eğlenceye doydu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diş Hekimi, Erzincan, oyunlar, Yerel, Haber

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