Son dakika haberi... Korudağı'ndaki orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri: Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
12.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:18
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bahçeköy köyü yakınlarında Korudağları ormanlık alanından duman çıktığını gören vatandaşların durumu Keşan Orman İşletme Şefliğine bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İtfaiye araçları, 1 helikopter, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ile müdahale edilen yangın, söndürüldü. Yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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Kaynak: AA