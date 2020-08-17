Son dakika haberi... Korsan otoparkçılık yapan şahıs suçüstü yakalandı Son dakika haberlerine göre Fatih'te korsan otoparkçılık yapıp zorla para alan bir şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Fatih'te korsan otoparkçılık yapıp zorla para alan bir şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Emniyette işlemleri biten değnekçi adliyeye sevk edildi. Fatih Balat Hastanesi ispark alanında dün 22.28 sıralarında bir şahsın korsan otoparkçılık yapıp zorla para aldığının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amiğince, şikayet edilen F.D isimli şahıs, suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan değnekçi ekipler tarafından, Balat Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Burada işlemleri biten değnekçi Adliyeye sevk edildi. (İHA) Kaynak: İHA