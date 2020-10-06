Son dakika haberi! Koronavirüsü yenen Ayşe: Nefes almak çok güzel bir şey
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Koronavirüsü yenen Ayşe: Nefes almak çok güzel bir şey

06.10.2020 12:10 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:14
Son dakika haberi! Koronavirüsü yenen Ayşe: Nefes almak çok güzel bir şey

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de 15 gün süren tedaviyle koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi Ayşe Topçu (35), "Özellikle su tüketmem gerekirken, su bile içemiyordum. 4,5 kilo verdim. Nefes almak, özgürlük çok güzel bir şey" dedi.

KAYSERİ'de 15 gün süren tedaviyle koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi Ayşe Topçu (35), "Özellikle su tüketmem gerekirken, su bile içemiyordum. 4,5 kilo verdim. Nefes almak, özgürlük çok güzel bir şey" dedi.

Kayseri'de kamuda güvenlik görevlisi olan Ayşe Topçu, 18 Eylül'de tat kaybı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurarak, koronavirüs testi yaptırdı. Topçu'nun koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi evinde karantina altına alındı. Evde 15 gün süren ilaç tedavisinin ardından Topçu, sağlığına kavuştu. Yaşadığı süreci anlatan Topçu, "15 gün önce nasıl olduğunu bilmiyorum; ama koronavirüse yakalandım. Anında tat kaybım oldu, hemen test yaptırmaya gittim, testim pozitif çıktı. Karantinam bitti, kendimi izole ettim. Dengem bozuldu, o kadar çok dikkat etmeme rağmen nasıl yakalandım, bilmiyorum. 15 gün boyunca açıkçası psikolojik olarak çöktüm, hiçbir şey yiyip, içemiyordum. Midem bulanıyordu, istifra etmelerim vardı. Özellikle su tüketmem gerekirken, su bile içemiyordum. 4,5 kilo kilo verdim" diye konuştu.

'İNSANLAR MASKESİZ DIŞARI ÇIKMASIN'Karantina sürecinin bittiğini belirten Topçu, "Buradan dışarıda gezen insanlara söylemek istediğim şey ise, nefes almak, özgürlük çok güzel bir şey. Onu anladım. İnsanlar özellikle maskesiz dışarı çıkmasınlar. Bence maskeyi çift taksınlar. Hijyene, maskeye rağmen bu hastalık beni buldu. Çok kötü günler geçirdim. Çok şükür şimdi iyiyim" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Koronavirüsü yenen Ayşe: Nefes almak çok güzel bir şey
Son dakika haberi! Koronavirüsü yenen Ayşe: Nefes almak çok güzel bir şey

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şeref KAHRAMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Ziya Selçuk İlham Aliyev Melania Trump Devlet Bahçeli
Magazin Hazal Kaya Beren Saat Hülya Avşar Ali Sürmeli
Spor Babel Erol Bulut Caner Erkin Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Koronavirüsü yenen Ayşe: Nefes almak çok güzel bir şey - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 12:17:55. #1.14#
title