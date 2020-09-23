Koronavirüsü yenen 95 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi
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Koronavirüsü yenen 95 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

23.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:37

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan alzaymır, tansiyon ve şeker hastası 95 yaşındaki kadın, alkışlarla taburcu edildi.

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan alzaymır, tansiyon ve şeker hastası 95 yaşındaki kadın, alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüs şüphesiyle Mardin Hastanesine başvuran 95 yaşındaki İlhan Ensari, yapılan testin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 44 gün boyunca hastanede tedavi gören Ensari, hastalığı yendi.

Ensari, ailesi ve yakınlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Ensari'in oğlu Nuri Ensari, Mardin Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan annelerinin sağlığına kavuşmasından ötürü mutlu olduklarını belirtti.

Alzaymır, tansiyon, şeker hastası, 10 yıldır hareketsiz olarak yatağa bağımlı yaşamını sürdüren, aynı zamanda uzun bir süredir karnındaki hortumla beslenebilen 95 yaşındaki annelerinin 44 gün sonra taburcu edildiğini kaydeden Ensari, şöyle dedi:

"Annemin birçok hastalığı var, 95 yaşında. Koronavirüse yakalandı. Hastalığına rağmen koronavirüsü yendi. Bu, sağlık camiamız sayesinde oldu. Doktorlarımız, baştabibimiz ve sağlık çalışanlarına şükran ve minnet duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer hastalarımız için çok büyük bir moraldir. Allah devletimizi var etsin. "

Ensari, genç yaşlı demeden her vatandaşına aynı değeri veren bir ülkede yaşadıkları için de şükür ettiklerini sözlerine ekledi.

Koronavirüsü yenen 95 yaşındaki hasta alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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