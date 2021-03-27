Son dakika haberi! SAKARYA Koronavirüsü 75 günde yendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Koronavirüsü 75 günde yendiSAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin santral bölümünde görev yapan Şakir Bozkurt (59), koronavirüs nedeniyle 40 günü entübe olmak üzere 75 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

Koronavirüsü 75 günde yendi

SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin santral bölümünde görev yapan Şakir Bozkurt (59), koronavirüs nedeniyle 40 günü entübe olmak üzere 75 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Hastalığı yenerek sağlığına kavuşan Bozkurt, kendisini yoğun bakımda tedavi eden mesai arkadaşlarını ziyaret ederek teşekkür etti.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde santral memuru olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Şakir Bozkurt, koronavirüse yakalandı. Bozkurt, yıllardır görev yaptığı hastanede 40 günü entübe olmak üzere 75 gün yoğun bakımda kaldı. Sağlığına kavuşan Şakir Bozkurt, bir süre evinde dinlendikten sonra hastaneye dönerek, kendisini sağlığına kavuşturan doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, 'Şakir Bey yoğun bakımda 75 gün kaldı ve bunun 40 gününü solunum cihazına bağlı olarak hayatını devam ettirdi. Koronavirüs sürecinde yoğun bakıma çok fazla hasta aldık. Bu hastaların çoğu hayatını kaybediyor. Şakir Bey ise bu hastalıktan kurtulan şanslı hastalardan bir tanesiydi. Burada gerçekten çok büyük emek verildi. Şakir Bey'in ziyaretinden ne kadar mutluysak, yoğun bakımcılar olarak bir hastayı kaybettiğimizde de o kadar üzülüyoruz. Bundan dolayı özellikle pandemi döneminde, her şeye çok daha fazla dikkat edilmesini, temizlik, hijyen ve maske kurallarına uyulmasını özenle rica ediyorum dedi.

Başhekim Doç. Dr. Fikret Halis ise, 'Hem yönetici hem de hekim olarak bizi mutlu eden en önemli şey bir hastamızın sağlıklı olarak karşımıza gelmesidir. Şakir Bey bu hastalığı iliklerine kadar hissetmiş birisi ve bugün sağlına kavuşmuş bir şekilde görüyoruz. 75 gün yoğun bakımda ve bunun 40 gününü entübe olarak geçirmiş Şakir Bey'in koronavirüsü atlatarak bugün sağlıklı bir şekilde karşımıza gelmesi ve bizi ziyaret etmesi bizi gerçekten mutlu ettiö diye konuştu.

34 senedir hastanede çalıştığını söyleyen Şakir Bozkurt, 'Koronavirüse yakalandım. 2,5 ay kadar yoğun bakımda yattım. Çok şükür sonunda sağlığıma kavuştum. Ziyarete geldim. Başta Ali Fuat Hocam olmak üzere tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık personellerine çok teşekkür ediyorum. Bu işin şakası yok. Herkes mesafe ve maske kurallarına çok dikkat etsinö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı