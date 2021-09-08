Son dakika haberi | Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden 'aşı' çağrısı
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Son dakika haberi | Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden 'aşı' çağrısı

Son dakika haberi | Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden 'aşı' çağrısı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KIRIKKALE'de, koronavirüsten hayatını kaybeden Murat Aktaş'ın (16) ağabeyi Mustafa Aktaş, gençlere aşı çağrısında bulunarak, "Ne olur, gidip aşı olsunlar.

KIRIKKALE'de, koronavirüsten hayatını kaybeden Murat Aktaş'ın (16) ağabeyi Mustafa Aktaş, gençlere aşı çağrısında bulunarak, "Ne olur, gidip aşı olsunlar. Bu acıyı yaşatmasınlar ailelerine" dedi.

Kırıkkale'de yaşayan Dönüş-Mahmut Aktaş çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü, Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Murat Aktaş, koronavirüs tedavisi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde 5 Eylül'de hayatını kaybetti. Aşı yaptırmayan Aktaş'ın cenazesi, Yahşihan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verilirken, babaevinde acı yaşanıyor.

Murat'ın ağabeyi Mustafa Aktaş da kardeşinin evde izolasyonu devam ederken sağlık durumunun ağırlaştığını söyleyerek, "Annem ve babam 112'yi arayarak hastaneye kaldırdılar daha sonra da yoğun bakıma aldılar, entübe etmişler ve vefat etti. Pazar günü sabah gitti, yarım gün yattı ve öğle vakti vefat etti" dedi.Kardeşi Murat'ın asker olma hayalinin olduğunu söyleyen Aktaş, "Boyu uzun olduğu için 'Ben subay olmak istiyorum, jandarma olmak istiyordum' diyordu. Benim kardeşim daha 16 yaşındaydı. Bütün gençlerin aşı olmasını istiyorum. Gerçekten her şey çok zor. Ne olur, gidip aşı olsunlar. Bu acıyı yaşatmasınlar ailelerine" diye konuştu.

Mustafa Aktaş'ın yakın arkadaşı Serkan Alp Erdin ise "Aramız çok iyiydi, çok üzüldük. Bu salgından korunmak için bütün gençlere aşı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.


Son dakika haberi | Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden 'aşı' çağrısı
Son dakika haberi | Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden 'aşı' çağrısı
Son dakika haberi | Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden 'aşı' çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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Son dakika haberi | Koronavirüsten ölen 16 yaşındaki Murat'ın ağabeyinden 'aşı' çağrısı - Haberler
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