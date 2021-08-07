Son dakika haberi: Koronavirüsten kaybettiği eşinin isteğini sokak köpeklerine kulübe yaptırarak yerine getirdi
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Son dakika haberi: Koronavirüsten kaybettiği eşinin isteğini sokak köpeklerine kulübe yaptırarak yerine getirdi

Son dakika haberi: Koronavirüsten kaybettiği eşinin isteğini sokak köpeklerine kulübe yaptırarak yerine getirdi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Düzce'de yaşayan Ümmühan Kirtay Çetin, 8 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği eşinin en büyük arzusunu yerine getirmek için sokak köpekleri için kulübe yaptırdı.

Düzce'de yaşayan Ümmühan Kirtay Çetin, 8 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybettiği eşinin en büyük arzusunu yerine getirmek için sokak köpekleri için kulübe yaptırdı.

Hayvansever kişiliğiyle tanınan emekli jandarma albay 51 yaşındaki Ersen Çetin, geçen sene aralık ayında koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan Çetin, 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Eşinin acısını yüreğinde yaşayan Ümmühan Kirtay Çetin, hem kocasının sokak köpeklerine sahip çıkılması isteğini yerine getirmek hem de anısını yaşatmak için harekete geçti. Çetin, beraberinde oğlu ile Düzce Hayvanları Koruma Derneği ile irtibata geçerek sokak hayvanları için kulübe yaptırmak istediğini belirtip bağışta bulundu. Çetin'in hikayesini öğrenerek işe koyulan dernek üyelerinin yaptığı 5 kulübe, üzerine "Emekli Jandarma Albay Ersen Çetin anısına can dostlarına" yazılarak kentte belirlenen bölgelere yerleştirildi.

Çetin, eşinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, sokak köpekleri de yuvaya kavuştu.

"Eşimin adına hatıra ormanı da yaptıracağız"

Ümmühan Kirtay Çetin, AA muhabirine, eşinin isteğini yerine getirip hatırasını yaşatarak acısını bir nebze de olsun dindirmeye çalıştığını söyledi. Çetin, eşinin hayvansever bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek "Vefat etmeden önce de bize hep, 'Bana bir şey olursa sokaktaki köpeklere mama dağıtın, köpeklerle mutlaka ilgilenin.' diyordu. Köpekleri çok seviyordu. Emekliliğe ayrıldıktan sonra köpek sahiplenip evimizin bahçesinde bakmak istiyorduk. Vefat ettiği akşamdan itibaren isteğini yerine getirmeye çalıştım. Sokak sokak gezip köpeklere mama dağıttım." diye konuştu.

Düzce Hayvanları Koruma Derneğinin faaliyetlerinden haberdar olduğunu dile getiren Çetin, oğluyla dernek çalışmalarını desteklemeye karar verdiğini aktardı.

Çetin, derneğe bağışta bulunarak sokak hayvanları için kulübe yapılmasına katkıda bulunduğunu dile getirerek "Eşimin isteğini yerine getirdiğim için mutluyum. Eşimin bu dünyada çok sevdiği iki şey vardı, biri ağaçlar diğeri ise sokak hayvanları. Yaşasaydı Akdeniz'de çıkan yangınlara çok üzülürdü. Ayrıca onun anısına bir de hatıra ormanı yaptırmak istiyorum. İnşallah yangınların ardından eşimin adına Ege veya Akdeniz bölgesinde hatıra ormanı yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Dursun Altıntaş da vatandaşların destekleriyle sokak hayvanları için kulübeler yaptıklarını söyledi.

Çetin ailesinin hikayesinden etkilendiğini dile getiren Altıntaş, "Bir kulübenin maliyeti 250 lira. Ümmühan hanım 5 kulübe yaptırmayı taahhüt etti ve bunun ödemesini yaptı. Yaptığımız 5 kulübeyi köpek yavrularının bulunduğu alana getirdik." dedi.

Son dakika haberi: Koronavirüsten kaybettiği eşinin isteğini sokak köpeklerine kulübe yaptırarak yerine getirdi
Son dakika haberi: Koronavirüsten kaybettiği eşinin isteğini sokak köpeklerine kulübe yaptırarak yerine getirdi
Son dakika haberi: Koronavirüsten kaybettiği eşinin isteğini sokak köpeklerine kulübe yaptırarak yerine getirdi
Son dakika haberi: Koronavirüsten kaybettiği eşinin isteğini sokak köpeklerine kulübe yaptırarak yerine getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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