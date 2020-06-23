Son dakika haberi | Koronavirüste son durum...23 Haziran tablosu açıklandı
Son dakika genel haberine göre Koronavirüste son durum.
23.06.2020 20:04 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:39
Koronavirüste son durum...23 Haziran tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 3.029.635, toplam vaka sayısı 190.165, toplam vefat sayısı 5.001, toplam yoğun bakım hasta sayısı 893, toplam entübe hasta sayısı 362 toplam iyileşen hasta sayısı 162.848 oldu.
Bugün 27 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.315 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA