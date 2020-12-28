Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

28.12.2020 04:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 05:02
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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