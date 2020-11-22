Son dakika haberi | Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
22.11.2020 09:59 | Son Güncelleme: 22.11.2020 10:02
Son dakika haberleri: Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş