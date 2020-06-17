Son dakika haberi! Koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı
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Son dakika haberi! Koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Kovid-19 testi yapmaya başladı.

17.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:49

Sivas'ta sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Kovid-19 testi yapmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, kent merkezi ve 11 ilçede, 35 sağlık çalışanıyla gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde 2 bin kişiye PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıyor.

Testlerle birlikte kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişiler arasında aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak.

Testi kabul eden vatandaşların kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile onay alındıktan sonra hazırlanan anket soruları yöneltilecek.

Alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilerek veriler toplanacak.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç ve Halk Sağlığı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kemal Filiz, ek hizmet binasından taramaya çıkan filyasyon ekiplerini uğurladı.

Burada açıklama yapan Moğulkoç, kent merkezinde 1007, ilçelerde de 947 vatandaşa tarama yapılacağını söyledi.

Merkez ilçede 11 ekip, 16 ilçede 24 ekiple bu görevi yerine getireceklerini belirten Moğulkoç, "Burada aynı şahsa hem elisa hem de PCR testi uygulanacak. Bu, sahada büyük bir tarama olacak. Türkiye genelinde 154 bin insana uygulanacak." dedi.

Moğulkoç, taramadan çıkacak sonuçların Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda hastalığı geçirmiş ve direnç gelişmiş vakaların oranı bize verilecek. Çok değerli bir çalışma. Bu çalışmada filyasyon ekiplerimiz vatandaşlarımızın yanına gittiğinde, onun onayını alarak hem PCR hem de elisa testi için kan alacak. Zaten pandemi başladığından beri filyasyon ekibimiz çok iyi bir performans gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun, çok güzel bir çalışmayla bunu yürüttüler. Bu da ayrıca Bakanlığımız tarafından bir araştırma. Bunun sonucu Türkiye için çok değerli bilgiler verecek. Sanırım bir ay içinde değerlendirilecek. Sonucuna göre de pandemiyle ilgili bir politika belirlenecek, diye bekliyoruz."

Son dakika haberi! Koronavirüs tespitine yönelik 'Toplum Tarama Çalışması' başlatıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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