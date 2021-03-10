KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun

Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun

KAYSERİ'de hastanede koronavirüs tedavisi gören hemşire Neşe Dalgıç (50), "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Herkes pandemi kurallarına uysun" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, 2 hafta önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. 3 gün sonra evde durumu ağırlaşan Neşe Dalgıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden 33 yıllık hemşire Neşe Dalgıç, yaşadıklarını anlattı. Dalgıç, "Eşim filyasyon ekibinde çalışıyordu. Önce eşim daha sonra ben koronavirüse yakalandık. 25 Şubat'ta Şehir Hastanesine geldim. Şu anda koronavirüs tedavisi görüyorum. Çok zor bir süreç yaşıyorum. Akciğerlerimde buzlu cam görüntüsü oluştu. Çok zor nefes almaya başladım. 112'yi çağırdık, beni Şehir Hastanesine getirdiler ve enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldım. Meslektaşlarım bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlarıma çok minnettarım. Vatandaşlarımız sağlık camiasına sonuna kadar güvensin. Herkes pandemi kurallarına uysun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı