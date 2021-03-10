KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun

10.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:55

Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysunKAYSERİ'de hastanede koronavirüs tedavisi gören hemşire Neşe Dalgıç (50), "Çok zor bir süreç yaşıyorum.

Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun

KAYSERİ'de hastanede koronavirüs tedavisi gören hemşire Neşe Dalgıç (50), "Çok zor bir süreç yaşıyorum. Herkes pandemi kurallarına uysun" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Neşe Dalgıç ve sağlık memuru eşi İbrahim Dalgıç, 2 hafta önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan çift, evde tedaviye alındı. 3 gün sonra evde durumu ağırlaşan Neşe Dalgıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden 33 yıllık hemşire Neşe Dalgıç, yaşadıklarını anlattı. Dalgıç, "Eşim filyasyon ekibinde çalışıyordu. Önce eşim daha sonra ben koronavirüse yakalandık. 25 Şubat'ta Şehir Hastanesine geldim. Şu anda koronavirüs tedavisi görüyorum. Çok zor bir süreç yaşıyorum. Akciğerlerimde buzlu cam görüntüsü oluştu. Çok zor nefes almaya başladım. 112'yi çağırdık, beni Şehir Hastanesine getirdiler ve enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldım. Meslektaşlarım bana çok yardımcı oldu. Arkadaşlarıma çok minnettarım. Vatandaşlarımız sağlık camiasına sonuna kadar güvensin. Herkes pandemi kurallarına uysun" diye konuştu.

KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun
KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun
KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun
KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun
KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun
KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun
KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Prens Harry Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Ali Şansalan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAYSERİ Koronavirüs tedavisi gören hemşire: Herkes kurallara uysun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:55:45. #1.15#
title