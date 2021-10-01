Son dakika haberi... Koronavirüs tedavisi gören Gözde: Aşıya karar verdiğimiz hafta böyle oldu

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve aşı yaptırmayan Gözde Güçal (26), "'Aşımızı bugün oluruz, yarın oluruz' diyerek hep erteledik. 'Biraz daha zaman gerekiyor, bekleyelim' dedik. Sonrasında aşı yaptırmaya karar verdiğimiz hafta da böyle oldu. Çok pişmanım. Belki aşı yaptırsaydım durumum bu kadar ağırlaşmayacaktı" dedi.

Kayseri'de yaşayan Gözde Güçal, kas ağrısı ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Covid-19 testi yapılan Güçal'ın sonucu pozitif çıktı ve evinde karantinaya alındı. 1 haftalık sürecin ardından sağlık durumu ağırlaşan Güçal, Kayseri Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Kliniği'nde tedaviye alındı. Yaşadığı süreci anlatan Güçal, "'Aşımızı bugün oluruz, yarın oluruz' diyerek hep erteledik. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, dedik ama ufacık bir şeyde kaptık. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen aşılarını yaptırsınlar, ertelemesinler. Aşıyla ilgili önce 'İçeriğini bilmiyoruz' dedik. 'Biraz daha zaman gerekiyor, bekleyelim' dedik sonrasında aşı yaptırmaya karar verdiğimiz hafta da böyle oldu. Çok pişmanım. Belki aşı yaptırsaydım durumum bu kadar ağırlaşmayacaktı. Aşısını olmayanlarımız çekinmesin. Hastalığı en azından rahat atlatmak için aşılarını olsunlar. Bu süreç zor oluyor. Nefes almakta güçlük çekiyoruz. Yiyip, içemiyoruz. Rahat hareket edemiyoruz. Bunlar yaşamımızı olumsuz etkiliyor" diye konuştu.