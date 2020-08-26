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Son dakika haberi | Koronavirüs tatil alışkanlıklarını değiştirdi

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüketicilerin tatil alışkanlıklarını değiştirdi.

Son dakika haberi | Koronavirüs tatil alışkanlıklarını değiştirdi
26.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:50

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüketicilerin tatil alışkanlıklarını değiştirdi.

sahibinden.com açıklamasına göre, kalabalık ortamlar yerine daha sakin, izole ortamları tercih eden tüketiciler farklı tatil seçenekleri arayışına girerken, "doğa" tatiline olan ilgi giderek arttı. Tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler de kamp ekipmanlarına ve karavanlara yönelirken, denizden uzaklaşmak istemeyenler sahillerdeki yazlıklara ilgi gösteriyor.

sahibinden.com'un verilerine göre geçen ay yapılan satılık yazlık aramaları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 61 arttı. Bu dönemde en çok satılık yazlık ilanı veren lokasyonlar deniz turizminin hareketli olduğu Aydın, Tekirdağ ve Mersin oldu. İlk üçte yer alan Aydın Kuşadası, Sakarya Karasu, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ni, Aydın Didim ve Mersin Erdemli izledi.

Kiralık yazlıklara ilgi bu dönemde yüzde 47 oranında arttı. Turizmin en canlı merkezleri arasında yer alan Muğla Bodrum, İzmir Çeşme, Aydın Kuşadası, Mersin Erdemli ile Edirne Keşan ise en çok kiralık yazlık ilanı verilen yerler oldu.

Tatilde eve bağlanmak istemeyen gezginler karavanlara yöneliyor

Gezerek tatil yapmak isteyenlerin gözdesi karavanlar da son dönemin en çok tercih edilen tatil seçenekleri arasında yer alıyor. sahibinden.com'un verilerine göre kiralık karavan ilanlarına ilgi geçen yıla göre yüzde 108 oranında artış gösterdi.

Uzun süren karantina döneminden sonra doğada vakit geçirmek isteyenler ise kamp tatiline yöneliyor. Doğa içinde, sessiz ve sakin bir tatil geçirmeyi tercih edenler bu süreçte kamp ekipmanı araştırmalarına ağırlık verdi. sahibinden.com'un verilerine göre kamp sandalyesi aramaları yüzde 31, kamp masası yüzde 14, kamp mutfağı ise yüzde 13 oranında artış gösterdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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