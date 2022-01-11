Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 74 bin 266 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 226 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 430 bin 253 testte 74 bin 266 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 39 bin 266 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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