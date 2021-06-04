Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 169 oldu
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Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 169 oldu

Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 169 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bir son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 224 bin 681 testte, 6 bin 169 vaka ile 552 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 94 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 976'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 681 testte 6 bin 169 vaka, 552 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 617 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 55 milyon 34 bin 469, toplam vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, toplam vefat sayısı 47 bin 976, toplam ağır hasta sayısı 1183, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 147 bin 610 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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