Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 54 bin 724 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 382 bin 888 testte 54 bin 724 vaka tespit edildi. 137 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 382 bin 888 testte 54 bin 724 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 561 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" dedi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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