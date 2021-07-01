Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 288 oldu
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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 288 oldu

Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 288 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika gündem haberi: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 288 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 288 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 225 bin 537 testte 5 bin 288 vaka ile 462 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 42 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 774'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 225 bin 537 testte 5 bin 288 vaka, 462 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 42 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 61 milyon 12 bin 512, toplam vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940, toplam vefat sayısı 49 bin  774, toplam ağır hasta sayısı 706, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 300 bin 504 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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