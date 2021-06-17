Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 904 oldu
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Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 904 oldu

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 904 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bir son dakika haberine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 225 bin 64 testte, 5 bin 904 vaka ile 509 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 62 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 12'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 225 bin 64 testte 5 bin 904 vaka, 509 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 143 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 57 milyon 899 bin 862, toplam vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, toplam vefat sayısı 49 bin 12, toplam ağır hasta sayısı 860, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 219 bin 797 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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