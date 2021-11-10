Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 259 oldu

19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 251 testte 27 bin 259 vaka tespit edildi. 203 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 513 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 251 testte 27 bin 259 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 513 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Kovid- 19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz, virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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