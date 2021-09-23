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Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 844 oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 844 oldu

Son dakika haber: 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 132 testte 27 bin 844 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 267 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 132 testte 27 bin 844 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 267 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 85,69, 2'nci doz ortalaması yüzde 69,28 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 185 bin 113, 2'nci dozda 43 milyon 2 bin 194 ve 3'üncü dozda 10 milyon 33 bin 21 olmak üzere toplam 106 milyon 893 bin 726 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bingöl, Şırnak, Ağrı, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'DRAMATİK SONUÇLARI YENİ VAKA SAYILARI BELİRLİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 27 bin 844, can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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