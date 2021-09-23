Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 844 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 132 testte 27 bin 844 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 267 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 132 testte 27 bin 844 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 267 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 27 bin 844, can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri