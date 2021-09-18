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Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 161 oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 161 oldu

Bir son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 335 bin 244 testte 26 bin 161 vaka tespit edildi. 221 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 23 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 335 bin 244 testte 26 bin 161 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 23 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 84,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 67,51 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 52 milyon 601 bin 310, 2'nci dozda 41 milyon 902 bin 917 ve 3'üncü dozda 9 milyon 789 bin 819 olmak üzere toplam 104 milyon 894 bin 94 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Elazığ, Bayburt, Muş, Siirt, Bingöl, Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.

'SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları; 18 Eylül : 26 bin 161, 17 Eylül: 27 bin 692, 16 Eylül: 28 bin 118, 15 Eylül: 28 bin 224, 14 Eylül: 27 bin 802, 13 Eylül: 24 bin 613, 12 Eylül: 21 bin 352. Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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