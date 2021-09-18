19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 335 bin 244 testte 26 bin 161 vaka tespit edildi. 221 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 23 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 335 bin 244 testte 26 bin 161 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 23 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları; 18 Eylül : 26 bin 161, 17 Eylül: 27 bin 692, 16 Eylül: 28 bin 118, 15 Eylül: 28 bin 224, 14 Eylül: 27 bin 802, 13 Eylül: 24 bin 613, 12 Eylül: 21 bin 352. Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri