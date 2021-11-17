Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 867 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 784 testte 23 bin 867 vaka tespit edildi. 229 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 543 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 784 testte 23 bin 867 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 229 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 543 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış, tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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