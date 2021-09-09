Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 846 oldu
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Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 846 oldu

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 846 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 314 bin 793 testte 23 bin 846 vaka tespit edildi. 257 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 322 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 314 bin 793 testte 23 bin 846 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 31 bin 322 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 82,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 930 bin 700, 2'nci dozda 39 milyon 599 bin 848 ve 3'üncü dozda 9 milyon 287 bin 641 olmak üzere toplam 100 milyon 267 bin 925 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bitlis, Bayburt, Siirt, Muş, Bingöl, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.'ACI HABERLERİN SAYISI AZALDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var, hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 846 oldu - Haberler
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