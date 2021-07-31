Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 332 oldu (2)
Son dakika haberleri: 'ALMADIĞIMIZ TEDBİRLERİ ALALIM'Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında "Vaka sayılarında 20 bin sınırının üzerindeyiz.
'ALMADIĞIMIZ TEDBİRLERİ ALALIM'
Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında "Vaka sayılarında 20 bin sınırının üzerindeyiz. Almadığımız tedbirleri alalım, ertelediğimiz aşımızı olalım. Sebepleri tersine çevirirsek sonuçlar hızla değişir" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci