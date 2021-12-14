Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 477 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 477 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 117 testte 21 bin 477 vaka tespit edildi. 181 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 42 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 117 testte 21 bin 477 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 42 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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