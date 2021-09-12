Son dakika haberi! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 352 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 310 bin 546 testte 21 bin 352 vaka tespit edildi. 243 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 616 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 310 bin 546 testte 21 bin 352 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 616 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı: 21 bin 352. Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri