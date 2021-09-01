Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu (2)

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri: ŞIRNAK VE KIRIKKALE'NİN YENİ RENGİ MAVİBakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Kırıkkale ve Şırnak'ın Kovid-19 tablosundaki yeni renginin mavi olduğunu duyurdu.

ŞIRNAK VE KIRIKKALE'NİN YENİ RENGİ MAVİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Kırıkkale ve Şırnak'ın Kovid-19 tablosundaki yeni renginin mavi olduğunu duyurdu. Koca, açıklamasında "Kırıkkale'mizde ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. İlk doz aşı oranına göre düzenlenen Covid-19 Risk Haritasında Kırıkkale'nin yeni rengi Mavi. Risk rengini bugün değiştiren Şırnak'la birlikte, Kırıkkale'yi kutluyoruz. Bu oranlar, fazlasıyla, devam dozlarında da şart!" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek
Bakan Koca, 'Mavi' kategoriye geçen illeri plaka kodlarıyla paylaştı
Bakan Koca, "Mavi" kategoriye geçen illeri plaka kodlarıyla paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Cristiano Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 01:55:28. #1.15#

title