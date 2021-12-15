Son dakika haberi | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 872 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 325 testte 19 bin 872 vaka tespit edildi. 193 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 325 testte 19 bin 872 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 239 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşının sonuçlarını biliyoruz. Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili, değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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