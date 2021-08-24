Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 191 oldu
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Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 191 oldu

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 191 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 191 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 191 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 293 bin 37 testte 19 bin 191 vaka tespit edildi. 230 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 373 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 293 bin 37 testte 19 bin 191 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 230 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 373 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 75,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 57,47 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 46 milyon 649 bin 44, 2'nci dozda 35 milyon 672 bin 814 ve 3'üncü dozda 7 milyon 929 bin 901 olmak üzere toplam 90 milyon 405 bin 737 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.'YARIN DAHA AĞIR YÜKLER TAŞIYABİLİRİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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